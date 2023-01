Tamara Falco: Las mujeres no lloran, las mujeres se ríen de sí mismas (y ante el metaverso)

Aunque ahora la pareja ha hecho las paces, Tamara Falcó no ha dudado en fotografiarse junto a esa palabra que tantos memes y chistes (bienhumorados) inspiró en las redes. Y que nos ha impulsado a versionar una de las frases más populares del tema 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', en el que la cantante colombiana planta cara a quienes la critican por estar comercializando su dolor. "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan", canta una Shakira empoderada con una frase que en el caso de Tamara Falcó vendría a ser algo así como "Las mujeres no lloran, las mujeres se ríen de sí mismas". Y nos encanta.