Laminated skin o cómo llevar el efecto glow a otro nivel

A la hora de recrear en casa este look son más importantes las herramientas que las técnicas de aplicación. Es esencial empezar con la piel jugosa y bien hidratada, sin rastro de la sequedad propia del invierno. Para ello puedes aplicar una capa generosa de crema o de algún primer con efecto iluminador. Después llegaría el turno de la base -olvídate de las texturas mate, mejor acabados ligeros y con luz- y se termina rociando bruma fijadora sin miedo. Para un resultado 'pro', puedes copiar el truco de Terry Barber de hacer un contouring invisible para esculpir los pómulos. Se hace con un toque del mismo tono de tu piel utilizando un pincel de sombra de ojos y extendiéndolo alrededor del ojo. En cualquier caso, si no te queda del todo perfecto, no desesperes, como decía Barber, "este maquillaje es más un estado de ánimo" que otra cosa. Si te animas a probar el efecto laminated skin, estos productos te ayudarán: