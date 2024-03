Por qué La Sociedad de la Nieve no opta a mejor película en los Oscar 2024

¿Es acaso que las películas extranjeras no pueden aspirar a las categorías principales? No, las películas no estadounidenses sí pueden aspirar a la categoría de mejor película, como hemos visto en ediciones anteriores (en 2020, por ejemplo, la coreana Parásitos se erigió en gran ganadora de la muestra) aunque deben cumplir una condiciones que se exigen para poder competir por el Óscar más importante de la ceremonia.