Juan Antonio Bayona: "¿Mi próximo proyecto después de La sociedad de la nieve y de los Oscar? Unas buenas vacaciones"

Quiero pensar que sí, aunque deberías preguntarle a la gente que trabaja conmigo. La película también habla de eso: de encontrar otro tipo de masculinidad, de abrirse al otro, de aprender a dejarse cuidar, de no tener miedo a llorar... habla de héroes, pero no de los de Hollywood.

Pues no lo sé, pero me encantaría que fuera más fácil. La película más complicada de hacer fue Lo imposible. Fue la primera vez que rodaba en inglés, con actores de Hollywood y un presupuesto muy grande. Y tuve que demostrar constantemente que era capaz de hacerla. Eso ya lo llevaba ganado en La sociedad de la nieve, pero aún así, físicamente, ha sido un trabajo muy complicado porque había que adaptarse a las duras condiciones del rodaje.

Ha ido cambiando con los años. Antes, era mucho más rígido y ahora estoy más abierto a sorprenderme en el rodaje, a dejarle más espacio al equipo y a los actores, a disfrutar con ello. Eso no implica que también prepare muchísimo las películas porque si no se preparan bien, no salen bien.

No sé la respuesta, yo sé lo que me gustaría, que es que realmente la mujer tuviera el acceso y las mismas facilidades a la profesión que tienen los hombres. Yo creo que ellas se lo tienen que trabajar el doble. Yo lo he visto en Hollywood: he visto a Belén en una reunión de productores y... notar casi que la ignoran por ser mujer. Entonces tienes que hablar el doble para marcar territorio. No es tanto que la sensibilidad de las mujeres sea mejor o peor que la de los hombres, sino que me gustaría que realmente tuvieran las mismas facilidades que tienen los hombres.