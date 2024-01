Laura Pedro, nominada al Goya por los efectos especiales de 'La Sociedad de la Nieve': "Me cuesta sentir la película como la siente el público"

Sí, eso sigue pasando pero así como antes no sabía cómo reaccionar, la Laura de hoy, que ya tiene 34 años y se está intentando trabajar y curar de muchas cosas con muy buenas compañías y gente que la ayuda, cuando pasa, no se queda callada y no lanza una sonrisita. Ahora contesto y me defiendo. No siempre me sale pero cuando estoy centrada, respondo. Pero sigue pasando y seguirá pasando si no contestamos y elevamos la voz para decir: "No, por aquí, no".