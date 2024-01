El anuncio de los premios Goya 2024 que acaba con Ana Belén aplastada (literalmente)

"Nos cuesta mucho no involucrarnos cien por cien en todo lo que hacemos. Intentaremos volcar nuestra manera de pensar y lo que nos gusta", apostilló Ambrossi, que se pone una meta musical: “En este punto estamos empezando a compartir ideas, hay muchas cosas que no sabemos todavía, pero no me gustaría terminar este sueño sin cantar los tres juntos".