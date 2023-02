Muere Carlos Saura a pocas horas de recibir el Goya de Honor en los Premios Goya 2023

"He tenido suerte en la vida haciendo aquello que más me atraía: he dirigido cine, teatro, ópera y he dibujado, fotografiado y pintado toda mi vida. Recibo con mucha alegría y agradecimiento este galardón que me otorga la Academia, a la que también quiero agradecer la gran labor que hace promoviendo y protegiendo nuestro cine y nuestra cultura, que es de las cosas más importantes que tenemos”, declaraba hace unos meses, al enterarse de la decisión de la Junta Directiva de la institución de otorgarle el máximo reconocimiento de nuestro cine.