Juan Antonio Bayona: "¿Mi próximo proyecto después de La sociedad de la nieve y de los Oscar? Unas buenas vacaciones"

Quiero pensar que sí, aunque deberías preguntarle a la gente que trabaja conmigo. La película también habla de eso: de encontrar otro tipo de masculinidad, de abrirse al otro, de aprender a dejarse cuidar, de no tener miedo a llorar... habla de héroes, pero no de los de Hollywood.

Sí, muy duro, pero eso ayudó porque nos mantuvo alerta y cerca de las condiciones que pasaron ellos. Y eso la hace tan realista. Sin embargo, me hacía mucha ilusión estar con los actores cada día; ellos han sido una bendición.

Pues no lo sé, pero me encantaría que fuera más fácil. La película más complicada de hacer fue Lo imposible. Fue la primera vez que rodaba en inglés, con actores de Hollywood y un presupuesto muy grande. Y tuve que demostrar constantemente que era capaz de hacerla. Eso ya lo llevaba ganado en La sociedad de la nieve, pero aún así, físicamente, ha sido un trabajo muy complicado porque había que adaptarse a las duras condiciones del rodaje.

Conseguir el dinero... fueron diez años. Y al final entró Netflix y me dio libertad total y la promesa de que pasaría por las salas de cine antes del estreno en streaming.

¿Es la más cara que has rodado?

No, fue Jurassic World, con mucha diferencia.

Ha ido cambiando con los años. Antes, era mucho más rígido y ahora estoy más abierto a sorprenderme en el rodaje, a dejarle más espacio al equipo y a los actores, a disfrutar con ello. Eso no implica que también prepare muchísimo las películas porque si no se preparan bien, no salen bien.