La dieta radical y las extrañas técnicas de los actores de 'La sociedad de la nieve' para estar "fuera de sí"

"Es muy impresionante porque ves cómo las manos de los actores empiezan a poner posiciones extrañas. Algunos lloraban pero lloraban de alegría. No es algo que se haga en el cine pero fue una de las coach, con la que yo he trabajado siempre, Laura Jou, quien me habló de esta técnica y que ella la había aplicado a la hora de dirigir actores", explicaba Bayona, que reveló que quisó utilizarla para preparar los momentos más tensos de la película, como la primera noche tras estrellarse el avión que pasan "a 40 grados bajo cero sin estar preparados".