Vuelve Kate Middleton: ya hay fecha para su reincorporación y es antes de lo esperado

Por su parte, The Daily Mirror, aunque no facilita una fecha concreta, también señala que la princesa de Gales está dando grandes pasos hacia su regreso. El medio recuerda que esto sucede pocas horas después de que se pusiera en marcha una investigación sobre las denuncias de violacion de confidencialidad de empleados de The London Clinic, el hospital donde estuvo ingresada la esposa del principe Guillermo.