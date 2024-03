Kensington Palace retira toda la información sobre el próximo acto de Kate Middleton: la polémica está servida

Las razones de esta rectificación no están claras, pero los medios de comunicación y los usuarios de redes sociales están sacando sus propias conclusiones. Puede que desde la Casa Real hayan querido recular para no dar a conocer aún ninguna fecha exacta sobre próximas apariciones públicas de Kate Middleton, o posiblemente la British Army haya dado esta información sin conocer exactamente la decisión de la propia princesa de Gales sobre asistir o no a este acto. ¿Por qué se habría dado la noticia entonces? ¿Habrá sido la propia Kate la que ha cambiado de opinión y ha decidido no asistir?