El dardo de Laura Escanes a su ex, Álvaro de Luna: "Tú no eres la Shakira de esta historia"

"En tu team, Laura: acabemos con la cultura del narcisismo artístico q capitaliza hasta un estornudo xq literal no tienen nada más que ofrecer", ha dicho la comunicadora quien, tras recibir multitud de contestaciones al respecto ha matizado su mensaje explicando que en sus palabras "no hay ninguna indirecta a la pegatina, ellos me gustan y son talentosos" y que "no odio a todos los hombres, hay tíos que me caen genuinamente mal porque sí, como yo a muchos de vosotros y no pasa nada, nadie muere a corazón abierto".