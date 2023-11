El tiempo lo cura todo… ¿O no?

Por supuesto, hemos querido consultar con dos expertas en la materia para saber si realmente el reloj es el doctor amor o si no sólo son los meses los que pueden sanar. “El proceso de superar una separación es único para cada persona y no se puede medir con un cronómetro. La duración y la intensidad del duelo pueden variar según diversos factores, como la forma en que se produjo la ruptura, los motivos detrás de ella, las particularidades de vuestra relación, cómo de feliz te sentías en ella o las expectativas de futuro que tenías. Tu capacidad de resiliencia, de gestión emocional, la calidad del apoyo que recibas ahora y tu autoestima también juegan un papel crucial en tu proceso de sanación”, advierte Ainoa Espejo, Coach y Grafóloga personal y de relaciones. “Está el duelo sano, en el que te sientes mejor antes de los seis meses, pues ese número es clave: si en más de seis meses una persona no duerme, no come y está fatal, lo podemos conseguir un duelo patológico. Hay gente que se queda enganchada a nivel platónico, y eso hay que revisarlo. Pero, ¿por qué hay duelos patológicos? Hay que ver motivo de ruptura y quien rompió. Si fue por una humillación sostenida, una infidelidad, si te dijo que se iba a casar y te deja al día siguiente, si idealizas a la pareja y no puedes encontrar reemplazo de idealización… Estas cosas pueden cronificar el duelo, así como cuando hablamos de divorcios complejos y dolorosos o si se tiene hijos, hablamos de aspectos que pueden dificultar el duelo. Y por supuesto, si te han dejado es mucho más difícil superarlo que si eres quien dejas, porque las rupturas suelen ser unilaterales”, dice la psicóloga Lara Ferreiro, autora de ‘Adicta a un gilipollas’. “Los hombres se recuperan antes y se embarcan en nuevas relaciones de pareja pese a no haber superado el duelo. Son más racionales y lo superan antes. En España, las separaciones se suelen dar por infidelidades, aunque nadie dice la verdad al respecto, porque la gente es narcisista y quiere quedar bien”, señala.