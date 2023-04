Los secretos para quererte y reconciliarte con tu imagen

Piluka de Echegaray señala que para reconciliarte con tu imagen y quererte de verdad, has de aceptar cómo eres y valorar tanto lo que se puede mejorar y como lo que no. “Sin embargo, no se nos puede pedir un acto de fe, que nos queramos porque sí y que nos aceptemos también porque sí. Yo esto lo trabajo centrando nuestra atención en todo aquello maravilloso sobre nosotras, aquello que realmente nos hace brillar. Todas tenemos cosas maravillosas, y no se trata de intentar que sea todo perfecto, sino que centremos la atención en lo positivo, no para que lo vean los demás, sino para que principalmente lo veamos nosotras”, dice. “¿Cómo no me voy a sentir acomplejada si centro mi atención en que tengo una nariz grande, sobrepeso, etc? Si centro mi atención en estas cosas -y todos tenemos- no me puedo sentir bien conmigo. Pero si en lugar de centrar la atención en lo que considero una carencia, lo veo como la ausencia de un don, porque ya tengo otros, la percepción es absolutamente distinta. Si centro mi atención en aquellas cosas que me gustan de mí, me sentiré mejor, tendré seguridad y el resultado será que me convertiré en una fuerza imparable”, asegura.