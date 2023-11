Qué es el serraceno y por qué es la alternativa más saludable al trigo

Originario de las regiones montañosas de Asia Central, el serraceno, también conocido como trigo sarraceno, no solo es versátil y delicioso, sino que también ofrece una serie de beneficios para la salud que lo convierten en un alimento esencial en la dieta de cualquier persona preocupada por su bienestar. Además, pese a que su nombre pueda confundir, el serraceno no está relacionado con el trigo en absoluto. En realidad, se trata de una semilla, no de un cereal, y se asemeja más a las espinacas o la remolacha. Sin embargo, se suelen comparar ambos debido a su similitud, tanto en su aspecto como en sus usos culinarios. Sin embargo, a diferencia del trigo, que contiene gluten y puede causar problemas de intolerancia en algunas personas, este no está presente en el serraceno, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que siguen una dieta sin gluten.