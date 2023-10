Las pistas que indican que Laura Escanes y Álvaro de Luna han roto

"Me pasó una cosa este verano, que Álvaro me sacó al escenario. Fue un momento súper bonito, pero se hizo tremendamente viral y me creo mucha ansiedad. No en ese momento, si no en los días posteriores, porque todos eran comentarios buenos, pero la gente decía que, ya que habían roto Rosalía y Rauw, ya solo podían confiar en nuestra relación. ¡Y no somos una pareja perfecta! No quiero que nadie nos idealice de esa manera", confesó la catalana hace unas semanas en su podcast sobre lo que ocurrió el pasado mes de agosto, en unas palabras que hoy cobran otra significado.