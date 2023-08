Laura Escanes abandona las redes sociales temporalmente

Pasar unas semanas sin acceso a Instagram, ni a Twitter ni a TikTok le sirvió para poner muchas cosas en perspectiva, centrarse en su familia y cuidar su salud mental. Ella misma lo reconoció al regresar al ojo público al mes siguiente: "Supongo que todos en algún momento necesitamos parar. No os voy a mentir, he pasado épocas mejores. Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos, para protegerme a mí. Este último año he pasado momentos de mucha debilidad, muchas dudas sobre infinitas cosas, muchos miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre (...). Gracias a mi familia, a mi amor, por aguantarme cuando no me aguanto ni a mí misma. Y supongo que gracias a mí, por haber mostrado las debilidades cuando así lo sentía. Mostrar que no siempre somos fuertes, nos hace fuertes", afirmó.