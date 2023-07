Laura Escanes y Álvaro de Luna, acaramelados y luciendo bronceado en sus vacaciones de ensueño

Han sido muchos los rumores que han girado en torno a la pareja en los últimos meses. Desde los inicios de la relación, la pareja no ha dejado de compartir fotos juntos y de lanzarse muestras de cariño a través de las redes. ¿Qué hizo saltar todas las alarmas? Pues que a diferencia de los primeros meses de noviazgo, donde compartían muchísimo tiempo juntos, llevábamos un tiempo que no había ni rastro de la pareja por dos sencillos motivos. Por un lado, que cada uno estaba inmerso en sus proyectos profesionales y, por otro, como han querido recordar, no todo se comparte en redes.