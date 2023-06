Laura Escanes rompe su silencio sobre su separación de Álvaro de Luna: "No quiero sentir esta presión"

La ‘influencer’ con este comentario y esta imagen vuelve a recordar a todos sus seguidores, que han sido partícipes a través de las redes de su relación desde los comienzos, que no todo se comparte y que sólo muestran una pequeña parte de su relación. Que no esté en redes, no significa que no suceda o pase, solo que hay una privacidad que está ahí y son ellos los que deciden qué publicar.