Laura Escanes y Álvaro de Luna dan su primera entrevista juntos: "Llena por dentro querer así"

El encuentro ha comenzado con algunas revelaciones sinceras y simpáticas de Laura Escanes, acordes con el tono del programa: "Soy intensa", "soy de pueblo", "me han robado un poco a Ari [su mejor amiga, porque su novio es el mejor amigo de Álvaro de Luna y ahora quedan los cuatro y echa de menos quedar a solas con ella]; "Georgina (Rodríguez) es arte", "soy muy sensible, puedo llorar con anuncios de 30 segundos", "no aguanto la mentira" o "a veces me hago la tonta, queriendo, porque me entero así de más cosas que haciéndome la lista".