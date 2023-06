Las trenzas son para el verano y Laura Escanes lo confirma con este peinado

No extraña en absoluto esta boom por llevar la melena trenzada hasta el infinito si tenemos en cuenta que es de lo más cómodo porque deja la nuca y el rostro completamente despejado lo cual evita el tener que estar pendiente del cabello y, de paso, nos da más sensación de frescor. Además, no hay más que ver cómo sienta para ver que con estas trenzas se consiguen looks de alto impacto como el de Laura Escanes.