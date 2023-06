Laura Escanes agota en tiempo récord esta prenda de Mango que favorece a todas

Muchas de nuestras expertas en moda ya se encuentran de vacaciones, pero las que todavía están a la espera aprovechan para ayudarnos en la misión de encontrar prendas de última hora y conjuntos de fondo de armario que, literalmente, definirán la temporada y harán olvidarnos de todo. Porque buscamos prendas lo más sencillas posible para crear looks combinados entre sí que no lleven a esa indecisión. Es decir, crear un look express sin pensar mucho, algo que podemos conseguir con la última propuesta de Laura Escanes.