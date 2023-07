¡'Momentazo'! La romántica declaración de amor de Álvaro de Luna a Laura Escanes en pleno concierto

Este ‘momentazo’ ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas y, por supuesto, tras hacerse viral, Álvaro ha aprovechado para dejar plasmadas unas palabras. Entre otras cosas, ha reconocido que escribir una canción para ella y escucharla a pleno pulmón junto a ella ha sido una de las cosas más bonitas. “Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato”, explicaba Álvaro en las redes.