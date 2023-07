El bikini de Laura Escanes que realza el pecho y defiende la tendencia 'Barbiecore'

La 'influencer' está viviendo unas vacaciones inolvidables. Y no solo porque está disfrutando de los mejores rincones de Menorca y de las mejores playas, sino por la compañía. Es el primer verano que disfruta junto a Álvaro de Luna y lo cierto es que está dejando el listón muy alto. Arrancaron las vacaciones por todo lo alto con esta foto desnudos y, desde ese momento, no han cesado los planes románticos en pareja, preciosas postales, atardeceres de ensueño y muchos looks de playa que apuntamos en nuestra ‘wishlist’.