Comienza la cuenta atrás para el estreno de 'Barbie': su llegada al mundo real suena a Dua Lipa

Tras recibir el consejo de acudir al Mundo real (y no precisamente en tacones, como ella desea), emprende su viaje hacia este otro universo con la compañía inesperada de Ken, con quien pisa distintos escenarios (¡incluido el de la playa en patines cuyas imágenes pudimos ver al comienzo del rodaje!), entre ellos la cárcel. Esto último lo hacen vestidos, eso sí, de vaqueros. La verdad es que la película promete mucho y cada vez más y, por cierto, también tendremos la ocasión de escuchar 'Make Your Own Kind of Magic' con la voz de Cass Elliott.