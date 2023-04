¡Ya tenemos tráiler y fecha de estreno de la película 'Barbie'!

Según este nuevo adelanto, tenemos claro que lo que veremos en este filme será a Barbie huyendo de su mundo habitual para adentrarse en el 'mundo real', pero no sin la compañía de Ken. Antes de ello, se nos presenta a todas las 'barbies' y 'kens' de la película, entre los que, además de Robbie y Gosling, hay actores y actrices como Issa Rae, America Ferrera (The Good Wife), Alexandra Shipp (Con amor, Simon), Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), Kate McKinnon (Cazafantasmas), Will Ferrell, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Nicola Coughlan y Emerald Fennell, entre otros.