Tenemos que hablar de las botas virales de Laura Escanes que han revolucionado las redes en cuestión de horas

Era algo que ya veníamos avisando meses atrás, pero hoy ya es una realidad. El comienzo de temporada ha confirmado todas nuestras sospechas, las ‘biker boots’ son y serán el calzado del otoño 2023. Sin dejar atrás las botas cowboy que siempre vuelven para resolver nuestros looks, las ‘biker boots’ serán las indiscutibles protagonistas de la temporada. De hecho, no han tardado en colarse de forma temprana en los mejores looks de expertas y, así, nos han dado algunas pistas sobre cómo combinar este calzado de temporada que, a simple vista, puede parecer complicado.