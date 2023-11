El regreso de los divorcios 'malrolleros' entre famosos

Frente a la moda de las parejas famosas de anunciar sus rupturas mediante comunicados publicados en sus redes con más filtros y revisiones de sus equipos de marketing que emociones, ellos no apostaron por esa fórmula tan 'polite'. De hecho, el representante del actor aclaró que Costner se había enterado de la triste noticia por sorpresa. "Con gran tristeza han ocurrido circunstancias fuera de su control que han resultado en que el Sr. Costner tenga que participar en una demanda de disolución del matrimonio", dijo aseguró su manager a los medios. Ese no fue más que el comienzo de una batalla mediática en la que el intérprete fue acusado de haberle sido infiel a su esposa. Como no podía ser de otra forma, Kevin ha confiado en la abogada de los divorcios de celebridades más famosa, Laura Wasser, que se encargó de presentar documentos legales acusando a Baumgartner de negarse a abandonar la casa de 145 millones de dólares de la pareja en California, según los términos de su acuerdo prenupcial. Baumgartner le pide, en concepto de manutención infantil, 248.000 dólares al mes, y explica en los documentos que el actor explicó a sus hijos que se iban a separar mediante una llamada de Zoom desde Las Vegas.