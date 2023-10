Más problemas para Gerard Piqué: Shakira amenaza con tirar más de la manta

Shakira aprovechó esta entrevista en la Semana Billboard de la Música Latina para afirmar que todavía tiene mucho que cantarle al hombre que más daño le ha hecho en su vida, al mismo tiempo que le lanzó un aviso a Piqué: “Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento”. No sabemos muy bien a qué se refería Shakira y si ya tiene pensada su próxima canción venganza. Hay que recordar que en la última, 'El jefe', que ha generado mucho ruido y controversia, sus dardos envenedados se dirigian hacia su ex suegro, el padre de Gerard Piqué, al que le dedicó una frase contundente: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura".