Shakira, orgullosa de todas sus pullitas musicales a Piqué y a su familia: "Yo siempre a la yugular"

Lo que la artista no puede negar es el éxito profesional alcanzado tras su ruptura con el ex deportista y lo mucho que ha ganado con ello. Es consciente de que este mal momento familiar le ha reportado un sinfín de creaciones musicales y una nueva y apasionante etapa en su carrera. "Si la vida te da limones, hay que hacer limonada. Y eso es lo que estoy haciendo: limonada", asegura Shakira. Y es que para ella, lo vivido con su ex pareja ha supuesto "destrozar una familia". "No hay nada que pueda compensar ese dolor", dice la de Barranquilla, que también declara que "todavía estoy exorcizando algunos demonios. Los últimos que me quedan".