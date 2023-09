Así descubrió Lili Melgar, la niñera de Shakira, las infidelidades de Piqué

Después de arrasar en la gala de los MTV Video Music Awards, con una actuación de diez minutos en la que demostró por qué es una de las artistas más famosas del mundo, Shakira volvía a dar un golpe de efecto. Y lo hacía como solo sabe hacer ella, con una nueva canción, 'El jefe', en la que le lanzaba un duro mensaje al padre de su ex pareja, Gerard Piqué: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura". Una contundente frase que se escucha en boca de la colombiana y que ha generado mucha polémica.