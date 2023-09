El día que Shakira se convirtió en la reina absoluta de los MTV Video Music Awards 2023

Su llegada a la alfombra rosa desplegada a la ocasión no dejó a nadie indiferente. En primer lugar por sus acompañantes, que no fueron otros que sus hijos Milan y Sasha –de 10 y 9 años respectivamente– quienes posaron junto a su famosa madre con sendos chándals en negro y dorado con las zapatillas a juego firmados por Versace; y, en segundo lugar, por el look escogido por la cantante para la velada.