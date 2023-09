Así es Joan Piqué, el padre de Piqué: edad, a qué se dedica y por qué se lleva tan mal con Shakira

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura". Una frase que se escucha en boca de la colombiana y que nos ha hecho preguntarnos quién es realmente Joan Piqué, a qué se dedica y por qué se lleva tan mal con Shakira. Si primero fue la madre del futbolista, Montserrat Bernabéu, quien se llevó las críticas directas en su colaboración con Bizarrap, ahora ha sido su ex suegro el objetivo de la furia de la artista.