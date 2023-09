Gerard Piqué enfurece al alcalde de Málaga por ofrecer entradas por "tirarse de un quinto piso" y cometer delitos en la ciudad

Por eso, cuando pensábamos que su vida estaba más o menos acomodada junto a su actual pareja, Clara Chía, parece ser que no es así y el catalán y ex de Shakira la ha vuelto a liar y a generar un verdadero problema que ha involucrado incluso a un político. Estamos hablando del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que se ha mostrado tremendamente enfadado a raíz de unas polémicas declaraciones realizadas por Gerard Piqué, y al que ha sugerido "otros planteamientos más interesantes y no hacer gamberradas", después de que el ex futbolista alentara a bañarse en una fuente centenaria de la ciudad a cambio de entradas para la Kings League.