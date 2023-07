Gerard Piqué, abucheado por los fans de Shakira en la final de la Kings league

“Shakira, Shakira, Shakiiiraaa…” corearon cuando cogió el micrófono Gerard Piqué. Este, que no duda en entrar al trapo y dar juego, respondió con su habitual ironía y, para muchos, chulería: "¿Y qué pasa? ¿Qué pasa?", preguntó entonces el empresario, visiblemente molesto. "Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie", les contestó el catalán.