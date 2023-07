Así reaccionó Shakira ante un terrorífico imprevisto durante el rodaje de 'Copa vacía'

Las divas también tienen fuegos imprevistos que apagar y en estos, a veces, conviene no tener sentido del ridículo. Las redes sociales, de hecho, nos han demostrado que estas mujeres también son de carne y hueso y que existen situaciones no contempladas ante las que tienen dos opciones: o bien ocultarlas y hacer como si ahí no hubiese pasado nada o bien compartirlas con el mundo para demostrar que también tienen la capacidad de reírse de sí mismas. Shakira y la rata de 'Copa vacía' tienen mucho que ver con esta última afirmación.