Qué esperar de 'Copa vacía', la nueva canción de Shakira con Manuel Turizo

Tras la publicación de estas canciones, que no han dejado indiferentes ni a fans ni a no tan fans de la cantante, ha llegado el momento de conocer 'Copa vacía', la colaboración con el artista colombiano Manuel Turizo de la que supimos hace ya unos meses y que han decidido postergar mientras ontinúan saboreando las mieles de sus éxitos en solitario. Dicen que tras la tormenta llega la calma, pero en base a las últimas interpretaciones de la creadora de 'Las de la intuición' no lo tenemos tan claro... ni mucho menos.