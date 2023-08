Vacaciones familiares y mucho paddle surf: así está siendo el viaje de Clara Chía con la familia de Gerard Piqué

No hay nada como poner tierra de por medio para olvidarse de los problemas. Eso es lo que ha hecho Gerard Piqué, que está intentando olvidarse de la tormentosa situación que está viviendo con su ex, Shakira, especialmente con todo lo relacionado con la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milan, así como el hecho de que su nueva pareja, Clara Chía, no pueda pasar tiempo con ellos. Según fuentes cercanas, Chía entiende perfectamente que Piqué tiene a sus hijos y respeta que sean una prioridad en su vida, pero lleva muy mal el tener que salir del piso de su pareja cuando los niños vienen.