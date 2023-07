¡Bombazo! Clara Chía ya no quiere a Piqué: se desvelan los motivos

Esto fue revelado por el periodista y presentador Pepe del Real en 'El programa de Ana Rosa', dejando claro que la postura de la cantante en ese sentido es inflexible. Una cláusula que, además, también afecta a Clara Chía, hasta el punto que ella no puede vivir con Piqué, como lo venía haciendo durante las semanas anteriores: “De hecho, Clara Chía, en esta ocasión, cuando ha llegado Piqué con sus hijos, se ha mudado a casa de sus padres. En lugar de compartir la vivienda, ha estado en casa de sus padres. Piqué estaba diciendo: ‘No me deja a los niños. Si me los deja no puedo llevar a mi actual pareja’. Era un poco como ‘me lo está poniendo tan difícil que al final, se los llevo’, afirmó el periodista de Telecinco.