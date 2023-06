Shakira durante su juicio por fraude fiscal: "Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan"

"Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día". Así defendió la cantante su postura en el juzgado alegando que ella no era residente en España en las fechas en las que se la acusa. También ha dado detalles sobre los encuentros que tenia con Piqué y la poca estabilidad que les ofrecía su trabajo para poder estar juntos de manera continuada en un mismo país. "Sobrevolamos Barcelona y le pedí al piloto del avión se podía aterrizar brevemente solo para darle un beso Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida"., declaraba para el diario El País' en 2019.