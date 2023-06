Minifalda, camisa de colores y zapatillas con plataforma: el look de Shakira en su regreso a Barcelona

A comienzos de abril Shakira ponía junto a sus hijos rumbo a Miami para instalarse en un lujosa mansión situada en North Bay Road en la que también tienen residencia Ricky Martin y Matt Damon, entre otros. La artista cerraba así una de sus etapas más intensas tal y como ella misma desveló en lo que fue su emotiva carta de despedida de España: "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!".