Los hijos de Shakira, Sasha y Milán, cantan junto a su madre en la nueva canción ‘Acróstico’

A lo largo de la canción, la cantante hace alusiones a sus momentos de debilidad, en los que intentó que sus hijos no la viesen llorar, con frases como 'Las cosas no son como las soñamos / A veces corremos, pero no llegamos / Nunca dudes que aquí voy a estar'. Asimismo, el videoclip viene a dar un sentido de conclusión a sus últimas canciones, no solo porque demuestra que es así, junto a sus hijos, como quiere vivir ahora, sino que también sugiere la mudanza a Miami que ha tenido que hacer tras vivir casi una década en Barcelona.