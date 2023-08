Así es la "reconciliación" entre Shakira y Piqué y los motivos que hay detrás

Desde que Shakira y Piqué anunciasen su divorcio en 2022, no pasa un solo día en el que no salgan a la luz los problemas a los que se enfrenta la ya ex pareja, especialmente los relacionados con la custodia de sus hijos. La colombiana y el deportista firmaban un pacto de mutuo acuerdo que, en esencia, determinaba entonces que Milan y Sasha se mudarían junto a su madre a Miami en los próximos meses (algo que no ocurrió hasta abril, debido a los problemas de salud del padre de la cantante). El documento estipulaba también el tiempo que pasarían los niños con el ex futbolista, pero, de repente, todo cambió y la cantante colombiana y el futbolista se vieron obligados a ceder un poco en sus posiciones.