La prensa de EE. UU. desvela quién es la nueva pareja de Shakira: "Está feliz con él"

Después llegarían los rumores de que Shakira estaría viviendo un romance con un misterioso hombre con el que se la vió por las calles de la capital británica, pero que resultó ser David Stewart, un productor británico con el que la artista colombiana estaría preparando su próximo trabajo. "In London working with @iamdavidstewart on what might be my next single", ("En Londres, trabajando con @iamdavidstewart en el que podría ser mi próximo sencillo"). Un mensaje que acompañó con una foto junto a su nuevo compañero de trabajo y luciendo una gorra amarilla y una original chaqueta estampada, quizá consciente del revuelo mediático que habían causado estas imágenes y los consiguientes rumores sobre 'otro' posible romance. Sin embargo, solo unos días después, la prensa de Estados Unidos publica que la cantante de éxitos como 'Te felicito' o 'Copa Vacía' podría haber encontrado el amor en un deportista muy famoso pero que no es Hamilton.