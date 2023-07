Pillados: se desvela la identidad del "amigo" de Shakira

"In London working with @iamdavidstewart on what might be my next single", ("En Londres, trabajando con @iamdavidstewart en el que podría ser mi próximo sencillo"). Un mensaje que acompañó con una foto junto a su nuevo compañero de trabajo y luciendo una gorra amarilla y una original chaqueta estampada, quizá consciente del revuelo mediático que habían causado estas imágenes y los consiguientes rumores sobre 'otro' posible romance. Por su parte, el productor también quiso poner su granito de arena ante la foto con la cantante de éxitos como 'Te felicito' o 'Copa Vacía', y publicó: 'Well well well @shakira'. ("Bueno, bueno, bueno...",). Hay que señalar que David Stewart ha trabajado con artistas de la talla de los Jonas Brothers, Shania Twain, Olly Murs, Ava Max, Kygo o Hailee Steinfeld, además de estar detrás del éxito de la canción 'Dynamit', que hizo mundialmente conocida a la banda de K-Pop BTS.