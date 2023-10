El terrible enfrentamiento de una reportera mexicana con Gerad Piqué por culpa de Shakira

Esto ocurrió porque el ex deportista no quiso pararse con los periodistas que le esperaban desde hacía horas, lo que llevó a este reproche por parte de una de las reporteras que estaban allí y que vió atónita como el catalán se metía en su coche sin hacer declaraciones. Unas horas después, esa periodista quiso explicar al presentador del programa en el que trabaja, por qué reaccionó así al silencio de Gerard Piqué durante su visita a México. La periodista alegó una "falta de inteligencia emocional" por parte del ex jugador del FC Barcelona: "Le contesté así porque, a pesar de que tengo paciencia, tolerancia y comprensión, su falta de inteligencia emocional me desesperó un poco".