Qué hay detrás de la polémica campaña de "paseadores de niños" que promocionan las 'influencers'

Frente a la casi despersonalización de la figura del niño que es atado con una correa, idea que defendía esta nueva empresa, algunos comentarios ya se imaginaban que se trataba de una campaña y que no era un caso real. Algunos critican directamente el uso de lo que es un problema serio como método de promoción: "Por mucha campaña con la infancia no se juega", "Se está jugando con un problema serio" son algunos de los comentarios de la publicación. Otros, por el contrario, preferían pensar en positivo y no aludir a un tipo de aprovechamiento por parte de la empresa que está detras de esto "Quiero pensar que es una campaña de concienciación social".