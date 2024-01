Álvaro de Luna se marca un Shakira contra Laura Escanes: "Yo quise todo contigo y tú quisiste joderlo"

Atrás quedaron esas palabras que Álvaro de Luna le dedicó a Laura Escanes el pasado verano en su hit Todo contigo. "No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato", dijo el cantante tras subir a su chica al escenario en uno de sus conciertos y declararle su amor a ritmo de pop.