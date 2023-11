El peinado preferido de Laura Escanes

Me gusta aprender en casa, tengo todas las herramientas o casi todas de ghd así que es más fácil aprender. Tanto con las stylers como con los rizadores de ghd se puede jugar a hacer muchos tipos de ondas distintas, alisados y recogidos, por eso me encanta e ir experimentando y aprendiendo en casa para sacarles el máximo partido y poder conseguir looks muy divertidos y diferentes. Además, hay muchos productos de ghd que puedo aplicar en casa para conseguir elevar el look: el spray curly evefter para que te duren más las ondas o el spray pick me up para conseguir un extra de volumen, son algunos de los imprescindibles que marcan la diferencia en los estilismos que te haces tú misma.