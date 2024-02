Así disfruta la infanta Cristina de su soltería

De lo que no parece querer saber nada la infanta Cristina es de adentrarse en una nueva relación. Al menos así lo asegura la escritora Pilar Eyre, quien asegura que aunque no tiene novio, no le faltan pretendientes. "Hace poco asistió a la boda de un amigo y uno de los invitados le pidió el teléfono con insistencia, a lo que ella se negaba entre risas. En Madrid, en un acto del Comité Olímpico, un atractivo caballero de traje beige no la dejó ni a sol ni a sombra y en un evento de la Fundación Dalí en Figueres, el pasado verano, habló con cierta intimidad, en catalán, con un abogado de Girona, divorciado y con fama de don Juan", cuenta la periodista en la revista Lecturas.